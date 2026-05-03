Una velocista con gli occhiali torna in gara a livello internazionale in Botswana, cercando di ottenere la qualificazione per le finali. La sua partecipazione segna un ritorno alle competizioni di rilievo, anche se il risultato non ha soddisfatto appieno le aspettative. L’atleta ha affrontato la gara con impegno, dimostrando la sua determinazione, mentre l’evento si inserisce tra le principali manifestazioni di atletica nella regione.

Ritorno in campo internazionale con una piccola delusione per la ‘Velocista con gli occhiali’ colligiana: la trentaduenne colligiana Irene Siragusa (nella foto), dopo otto mesi di lontananza dalla pista a causa di un infortunio e la ripartenza ai campionati assoluti italiani indoor alla fine di febbraio, è infatti tornata a gareggiare con la nazionale di atletica negli World Relay di Gaborone, in Botswana. Si tratta di uno dei più importanti raduni mondiali per le staffette, che rappresenta il primo campionato internazionale in un paese africano e mette in palio diversi posti per i prossimi mondiali di atletica, che si terranno a Pechino nel settembre 2027, e per la finale dell’Ultimate Championship di Budapest del prossimo settembre.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle e le sue eccellenze top. Irene Siragusa in Botswana a caccia del pass per le finali

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