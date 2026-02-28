A Colle, l’azienda RCR si distingue per le sue radici locali e per l’ambizione di espandersi a livello globale. La tradizione cristalliera rappresenta un elemento centrale dell’identità aziendale, mentre l’impresa collabora con la diplomazia economica per aprire nuovi mercati e consolidare la propria presenza internazionale. La realtà si impegna a valorizzare le eccellenze del territorio attraverso progetti e iniziative che puntano a rafforzare il suo posizionamento nel settore.

A Colle, dove la tradizione cristalliera si fa cifra identitaria e vocazione internazionale, l’impresa dialoga con la diplomazia economica per conquistare nuovi, ulteriori e sicuramente prestigiosi orizzonti. Nella cornice di RCR, eccellenza del territorio, si è delineata una strategia che intreccia radici locali e ambizioni globali. Rafforzare la presenza delle imprese italiane nel mondo attraverso una rete diplomatica più vicina al business e strumenti di supporto strategico. È questo il tema centrale dell’incontro che è stato organizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Sud e che si è svolto presso la sede di RCR Cristalleria Italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle e le sue eccellenze top. RCR parte dalle radici locali e punta alle ambizioni globali

VIDEO/ ‘Radici da Oscar’: Ponte riabbraccia le sue eccellenzeIeri, 3 gennaio, alle ore 17:30, nella suggestiva cornice dell’Abbazia di Ponte, si è tenuta la prima edizione di “Radici da Oscar”, manifestazione...

Da Ducati a Lamborghini e Bugatti, come si svilupperanno le grandi eccellenze dalle radici ferraresiAlla scuola di Sviluppo territoriale un confronto sul futuro della città, tra formazione, imprese e il ruolo dei giovani nel trattenere il talento...

Contenuti utili per approfondire eccellenze.

Temi più discussi: SustArt 2026: il comune di Gioia del Colle selezionato tra le realtà pugliesi più virtuose nell'ambito della promozione dell'arte e della cultura sostenibile; Colle e le sue eccellenze top. RCR parte dalle radici locali e punta alle ambizioni globali; Sestriere: campagna tesseramento Pro Loco Sestriere 2026; Orobie Extra, sul Monte Colle con Paolino.

Colle e le sue eccellenze top. RCR parte dalle radici locali e punta alle ambizioni globaliA Colle, dove la tradizione cristalliera si fa cifra identitaria e vocazione internazionale, l’impresa dialoga con la diplomazia economica per conquistare nuovi, ulteriori e sicuramente prestigiosi ... lanazione.it

Colle e le sue gore ambiente da tutelareIl tubone sarebbe come un elefante in una cristalleria, sono queste le parole di una figura centrale nella vita culturale di Colle, Curzio Bastianoni. Noto intellettuale e già assessore alla cultura ... lanazione.it

Le eccellenze veronesi premiate - facebook.com facebook

Decreto Ministeriale 19 marzo 2015, n. 182. Iniziative di valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2026/2027 x.com