Codogno | 550mila euro per il nuovo Palacampus tra sport e salute

A Codogno è stato approvato un investimento di 550mila euro per la realizzazione di un nuovo Palacampus che integrerà spazi dedicati allo sport e alla salute. I servizi sanitari nel rione San Biagio subiranno modifiche con l'apertura della struttura. La gestione del polo sportivo di viale Duca d'Aosta sarà affidata a due società, senza ulteriori dettagli sui nomi o sui ruoli specifici.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi sanitari per i residenti del rione San Biagio?. Chi gestirà il polo sportivo di viale Duca d'Aosta tra le due società?. Perché il Comune ha scelto una gestione privata per il Palacampus?. Quando inizieranno concretamente i lavori di riqualificazione energetica?.? In Breve Investimento di 550mila euro gestito da Franco Curioni per il rione San Biagio.. Lavori di riqualificazione energetica previsti tra fine 2026 e inizio 2027.. Servizi di medicina sportiva e screening agevolati per i residenti di Codogno.. Confronto comunale tra Rugby Club e Polisportiva San Biagio per viale Duca d'Aosta.. La società Ucc Assigeco ha stanziato oltre 550mila euro per la modernizzazione del Palacampus di via Papa Giovanni XXIII a Codogno, estendendo la gestione dell’impianto fino al maggio 2046.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Codogno: 550mila euro per il nuovo Palacampus tra sport e salute Notizie correlate Nuovo Liberati: il progetto da 18mila posti tra sport e salute? Cosa sapere La Stadium presenta il progetto per il nuovo stadio Liberati da 18mila posti a Ternanello. Leggi anche: Mezzaroma (Sport e Salute): "Illumina è nuovo concetto di fare sport" Contenuti utili per approfondire Si parla di: Palacampus, patto rinnovato. All’Assigeco fino al 2046. Palacampus, patto rinnovato. All’Assigeco fino al 2046Codogno, la società di basket garantirà interventi di riqualificazione. Due offerte sul tavolo invece per il rilancio del polo sportivo San Biagio. ilgiorno.it Cimitero di Codogno, il conto per rifarlo è salato: almeno 600mila euroUn investimento massiccio che, tuttavia, non trova ancora uno sbocco concreto: ad oggi, infatti, non esiste un progetto pronto e, soprattutto, non c’è una data certa di inizio lavori per ripristinare ... ilgiorno.it