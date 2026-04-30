Nuovo Liberati | il progetto da 18mila posti tra sport e salute

La Stadium ha annunciato un nuovo progetto di costruzione dello stadio Liberati a Ternanello, con una capienza prevista di 18.000 posti. L’intervento riguarda un’area destinata allo sport e ai servizi legati alla salute. L’obiettivo è creare una struttura moderna e funzionale per gli eventi sportivi e le attività correlate. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui soggetti coinvolti nel progetto.

? Cosa sapere La Stadium presenta il progetto per il nuovo stadio Liberati da 18mila posti a Ternanello.. L'opera integrerà mille parcheggi, aree commerciali e una clinica privata nella zona del Ternanello.. La Stadium ha svelato il 29 aprile un video che proietta Terni verso il futuro con il progetto del nuovo stadio Liberati, una visione che punta a trasformare l’area del Ternanello attraverso un’opera capace di ospitare 18mila spettatori. Le immagini cariche di suggestione, accompagnate da una colonna sonora che richiama le atmosfere epiche de Il gladiatore, mostrano i dettagli di un’infrastruttura moderna. La società per azioni incaricata della costruzione, la cui compagine societaria vede coinvolti i fratelli D’Alessandro insieme alla Ternana Calcio, ha voluto dare un volto concreto a quello che definisce un percorso inarrestabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo Liberati: il progetto da 18mila posti tra sport e salute Notizie correlate Sport e Salute, nasce il progetto Sport IlluminaUn’Italia nella quale lo sport è un diritto e nella quale ogni piazza, ogni quartiere, ogni città diventa un palcoscenico di energia, inclusione e... Leggi anche: "Posate il telefono e fate attività": da Sport e Salute un nuovo contest per le scuole Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Terni sogna il nuovo Liberati: Segno concreto di un percorso che non si vuole fermare; Ternana. Il Liberati cade a pezzi e a settembre rischia di non poter riaprire; La Proietti scopre le carte: Ternana al fallimento, salta lo stadio e ipoteca la clinica per altra cordata; Stadio-Clinica a Terni, inviata alla Regione la richiesta di nulla osta alla costruzione: asset fondamentale per l'asta giudiziale. Ternana, il TAR stoppa la clinica al Liberati: a rischio il piano economicoUn nuovo ostacolo si abbatte sul progetto di riqualificazione dello stadio Libero Liberati di Terni. Stando a quanto riportato da TernanaNews il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha ... m.tuttomercatoweb.com Il primo cittadino di Terni veste anche i panni dell'imprenditore per la sopravvivenza del club. Intanto la Stadium non molla sul nuovo Liberati e pubblica un nuovo video-render - facebook.com facebook