Giarre e Mascali controlli della polizia in un bar e in un caseificio | sanzioni per oltre 40 mila euro

La polizia ha svolto controlli straordinari in un bar e in un caseificio dei comuni di Giarre e Mascali, in Sicilia. Durante le ispezioni sono state emesse sanzioni per un valore complessivo superiore ai 40 mila euro. L’operazione rientra in una serie di controlli mirati predisposti dalla Questura di Catania per rafforzare la presenza sul territorio.

La polizia ha effettuato, nei giorni scorsi, una capillare attività di controllo straordinario del territorio nel territorio dei comuni di Giarre e Mascali, nell’ambito di uno specifico piano predisposto dalla Questura di Catania finalizzato a rafforzare, in tutto il territorio provinciale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Controlli straordinari della polizia a Giarre e Riposto, sanzioni per circa cinquemila euroNel corso delle verifiche sono state identificate 228 persone e verificati 139 veicoli; accertate numerose infrazioni, con sospensioni e sequestri di...

Controlli della polizia in due ristoranti del centro cittadino: sanzioni per 24 mila euroDue ristoranti del centro di Catania sono stati al centro di un'operazione della task force coordinata dalla polizia, che ha contestato sanzioni per...

Una selezione di notizie su Giarre e Mascali controlli della...

Temi più discussi: Mascali, contrasto all’illegalità, due soggetti segnalati in Prefettura e una denuncia; Mascali, perquisizioni dei Carabinieri: sequestrati droga, munizioni ed esplosivi artigianali. Un denunciato e due segnalati -; Mascali, droga e ordigni in casa durante i domiciliari: 29enne denunciato.

Mascali. Sicurezza e legalità sotto la lente: controlli a tappeto in cittàNel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni legati alla detenzione di sostanze stupefacenti e materiale illecito, le forze dell’ordine hanno condotto nelle ultime ore una ... libertasicilia.it

Mascali, droga e ordigni in casa durante i domiciliari: 29enne denunciatoControlli antidroga dei Carabinieri a Mascali: un 29enne ai domiciliari è stato denunciato dopo il ritrovamento di MDMA, bilancini di precisione, munizioni e candelotti artigianali potenzialmente espl ... corrieretneo.it

Basket: la Virtus Trapani vince in Pool Promozione - 82 a 46 Vs Giarre #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook