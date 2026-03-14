Sorpresa con 700 grammi di ovuli di cocaina ed eroina nel corpo | in manette donna residente nel Pescarese

Una donna nigeriana residente nel Pescarese è stata arrestata in provincia di Arezzo dopo essere stata trovata con 58 ovuli di cocaina ed eroina nel corpo, per un peso totale di circa 700 grammi. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno scoperto la presenza degli ovuli, che sono stati estratti e sequestrati. L’arresto è avvenuto in un’operazione che ha coinvolto le autorità locali.

L'arresto è avvenuto in provincia di Arezzo, dove una donna di nazionalità straniera residente in provincia di Pescara è stata trovata con quasi 70 ovuli nel corpo Una donna di nazionalità nigeriana, residente in provincia di Pescara, è stata arrestata in provincia di Arezzo, in quanto sorpresa con 58 ovuli di cocaina ed eroina nel corpo, per un peso complessivo di circa 700 grammi. Ad eseguire l'arresto i carabinieri della locale compagnia, come riporta Arezzo Notizie nell'ambito dei controlli sulle arterie di collegamento stradali e ferroviarie. La donna è stata fermata all'uscita dalla stazione di Terontola e alla vista dei carabinieri ha tentato di uscire senza passare dai controlli dei militari che, notando il cambio di direzione, l'hanno raggiunta e perquisita con esito negativo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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