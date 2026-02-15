Organizzato con tavolino e ombrellone spacciava coca ed eroina

Un uomo di 34 anni del Ghana è stato arrestato perché stava vendendo droga sotto un ombrellone. La polizia lo ha scoperto mentre si trovava davanti a un tavolino con una bilancia, pronto a consegnare cocaina ed eroina ai clienti. Gli agenti hanno trovato anche alcune dosi pronte per la vendita e hanno sequestrato tutto il materiale.

Tavolino, sedia, ombrellone. E un bilancino. Gli agenti della polizia locale hanno arrestato un uomo originario del Ghana di 34 anni per spaccio di stupefacenti. Il 34enne è stato notato in via Sant'Arialdo, a due passi dall'area di Chiaravalle, da una pattuglia della Locale che transitava nell'area. Gli agenti hanno notato l'organizzazione: un tavolino, una sedia, un ombrellone per ripararsi dal sole e dalle intemperie, e un bilancino di precisione con cui pesava la merce in vendita. In quell'istante lo spacciatore stava vendendo droga a due acquirenti. I 'ghisa' sono intervenuti perquisendo l'uomo: oltre al bilancino aveva alcune dosi di eroina e cocaina e per lui sono scattate le manette.

L'area delle Groane, vasta e verde, nasconde un lato oscuro legato al traffico di droga.

