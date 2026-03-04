Gli attacchi di Israele e Usa danneggiano lo storico palazzo del Golestan a Teheran | preoccupazione per il patrimonio mondiale dell’Unesco

Gli attacchi di Israele e degli Stati Uniti sulla capitale iraniana hanno causato danni allo storico Palazzo Golestan di Teheran, riconosciuto come patrimonio mondiale dall’Unesco. L'edificio, situato nel cuore della città, ha subito danneggiamenti che preoccupano per la conservazione di un sito di valore culturale e storico internazionale. La situazione ha suscitato attenzione a livello globale, con richieste di intervento e tutela del patrimonio.

Lo storico Palazzo Golestan di Teheran, patrimonio mondiale dell’Unesco, è stato danneggiato dagli attacchi di Israele e Usa sulla capitale iraniana. Lo riferisce Al Jazeera, affermando che l’Unesco ha espresso “preoccupazione” per la protezione dei siti storici in tutto il Medio Oriente, nel contesto dell’escalation della guerra. Secondo i media locali, finestre, porte e specchi dell’ex palazzo reale sono stati danneggiati dalle onde d’urto degli attacchi americani e israeliani. Il Palazzo Golestan, residenza storica della dinastia reale Qajar, è il più antico monumento di Teheran ed è parte di un complesso di edifici un tempo racchiusi dalle mura della cittadella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

