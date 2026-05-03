CNA Salerno | Candidiamo il centro storico di Salerno come Patrimonio Mondiale Umanità

La CNA di Salerno ha annunciato l’intenzione di avviare una richiesta ufficiale per il riconoscimento del Centro Storico della città come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. L’associazione ha comunicato di voler presentare la candidatura, iniziando così un percorso volto a ottenere questa designazione internazionale. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico e culturale della zona, che rappresenta un elemento distintivo della città.

Avviare il percorso per il riconoscimento del Centro Storico di Salerno come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. È la proposta lanciata da CNA Salerno nel corso della conferenza “Tradizione e centri storici, commercio, artigianato e turismo tra passato e futuro”, promossa presso l’Arco Catalano.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate CNA Salerno propone la candidatura del centro storico al Patrimonio Mondiale dell’UmanitàTempo di lettura: 3 minutiAvviare il percorso per il riconoscimento del Centro Storico di Salerno come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Leggi anche: Accoltellamento nel centro storico di Salerno: minore ferito alla schiena Contenuti e approfondimenti CNA Salerno: candidiamo il centro storico di Salerno come Patrimonio mondiale UmanitàStampaAvviare il percorso per il riconoscimento del Centro Storico di Salerno come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. È la proposta lanciata da CNA Salerno nel corso della conferenza Tradizione e cent ... salernonotizie.it Area Sud della Basilicata Patrimonio dell’UmanitàAttilio Fontana: Ci accomuna la volontà di cooperare per il bene e la crescita dell’intero Paese e di favorire un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità ecologica e sul valore dei saperi ... affaritaliani.it