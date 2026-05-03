Climber bergamasco ferito alla testa da un sasso durante un’arrampicata nel Veronese

Un climber proveniente da Bergamo è rimasto ferito alla testa da un sasso durante un’arrampicata a Dolcè, in provincia di Verona, nella mattinata di domenica 3 maggio. L’incidente si è verificato in una falesia della zona, coinvolgendo il soggetto che si trovava sulla parete al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

L’INFORTUNIO. Un incidente in falesia ha coinvolto un climber bergamasco nella mattinata di domenica 3 maggio a Dolcè, in provincia di Verona. L’uomo, 31 anni, è stato colpito alla testa da un sasso mentre stava facendo sicurezza a un compagno impegnato su una via alla Falesia degli Amici a Dolcè. L’allarme è stato lanciato intorno alle 10.40. Secondo quanto ricostruito, il sasso si è staccato improvvisamente dall’alto, colpendo il 31enne mentre si trovava alla base della parete. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi. Sul posto è stato inviato l’elicottero di Verona Emergenza. L’equipaggio è riuscito a individuare rapidamente il luogo dell’incidente anche grazie ai segnali fatti da terra dal compagno dell’infortunato.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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