Clima e sostenibilità | una rassegna per cambiare

CASTELLETTO DI BRANDUZZO (Pavia) Aumentare la consapevolezza sui cambiamenti climatici e incoraggiare ad agire in prima persona sono gli obiettivi della mostra "L’eredità della vita. Il clima è una scelta: salviamo il futuro" che si inaugura alle 10,30 di oggi nel castello di Branduzzo dedicata alla crisi climatica e alle azioni che ognuno può fare. Attraverso 18 pannelli, si spiega come la crisi climatica sia causata dalle attività umane, in particolare dall’uso di combustibili fossili e dalla deforestazione, che aumentano i gas serra nell’atmosfera. Vengono inoltre presentati i settori chiave su cui intervenire per azzerare le emissioni, sottolineando la necessità di un cambiamento sistemico e di un nuovo modello di sviluppo fondato sul profondo rispetto della vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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