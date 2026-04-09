Cinegreen rassegna cinematografica sulla sostenibilità sociale e culturale per bambini ragazzi e famiglie
È iniziata la rassegna Cinegreen, promossa dall'Associazione Oikos, dedicata a film che affrontano i temi della sostenibilità sociale e culturale. La manifestazione si rivolge a bambini, ragazzi e famiglie, proponendo proiezioni che stimolano la riflessione su questi argomenti. La rassegna si svolge in diverse sale cinematografiche e prevede una selezione di titoli pensati per coinvolgere diversi gruppi di età.
Buio in sala: prende il via Cinegreen, la rassegna cinematografica dell'Associazione Oikos dedicata ai grandi temi della sostenibilità.Dal 10 al 18 aprile il Laboratorio Urbano To Kalò Fai di Zollino, Le (Viale della Repubblica 22) si trasforma in uno spazio cinema con quattro appuntamenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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Conferenze, libri e laboratori per bambini: fino a giugno alla ripa di Albino la rassegna culturale “Tras-formare”Alessandra Pozzi, presidente dell’Associazione Diaforà: “Promuoviamo cultura attraverso diversi linguaggi, modalità e temi.