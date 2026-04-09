Cinegreen rassegna cinematografica sulla sostenibilità sociale e culturale per bambini ragazzi e famiglie

È iniziata la rassegna Cinegreen, promossa dall'Associazione Oikos, dedicata a film che affrontano i temi della sostenibilità sociale e culturale. La manifestazione si rivolge a bambini, ragazzi e famiglie, proponendo proiezioni che stimolano la riflessione su questi argomenti. La rassegna si svolge in diverse sale cinematografiche e prevede una selezione di titoli pensati per coinvolgere diversi gruppi di età.