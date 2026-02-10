Anna Ferzetti? | Ero ribelle A scuola faticavo mi sentivo inadatta Ma ho incontrato chi mi ha fatto capire che si può cadere e rialzarsi

Anna Ferzetti racconta di aver sempre avuto il carattere forte, anche se a scuola faceva fatica e si sentiva inadatta. La sua vita è cambiata quando ha incontrato persone che le hanno fatto capire che si può cadere e rialzarsi. Oggi, dice, gli studenti spesso non vedono gli insegnanti come esseri umani, considerandoli nemici anche se si impegnano.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.