Anna Ferzetti? | Ero ribelle A scuola faticavo mi sentivo inadatta Ma ho incontrato chi mi ha fatto capire che si può cadere e rialzarsi
Anna Ferzetti racconta di aver sempre avuto il carattere forte, anche se a scuola faceva fatica e si sentiva inadatta. La sua vita è cambiata quando ha incontrato persone che le hanno fatto capire che si può cadere e rialzarsi. Oggi, dice, gli studenti spesso non vedono gli insegnanti come esseri umani, considerandoli nemici anche se si impegnano.
«Per gli studenti non sei un essere umano. Non importa quello che fai o quanto ti spendi per loro: gli studenti ti vivranno sempre come un nemico.». Sono solo un paio delle 10 leggi fondamentali della vita di un insegnante che aprono “Domani interrogo”, libro della scrittrice e insegnante Gaja Cenciarelli da cui è tratto il bellissimo film omonimo di Umberto Carteni, nelle nostre sale dal 19 febbraio. Protagonista un'ottima Anna Ferzetti nei panni di una professoressa di inglese convinta del valore educativo della scuola ispirata proprio a Cenciarelli che firma la sceneggiatura con Herbert Simone Paragnani. 🔗 Leggi su Leggo.it
Approfondimenti su Anna Ferzetti
