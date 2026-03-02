Claude AI down | cosa sta succedendo all'Intelligenza Artificiale di Anthropic

Questa mattina il chatbot Claude AI di Anthropic ha smesso di rispondere correttamente, con utenti che segnalano problemi sia sull'app che sul sito web. Il servizio non funziona come previsto e le richieste degli utenti rimangono senza risposta. Non ci sono comunicazioni ufficiali su cause o tempi di ripristino. La situazione coinvolge sia la piattaforma online che l’applicazione mobile.

Claude AI down: cosa sta succedendo all’Intelligenza Artificiale di AnthropicA partire dalle 12.30 di questa mattina del 2 marzo centinaia di utenti hanno segnalato malfunzionamenti nell'utilizzo di Claude AI, il chatbot di Anthropic. Secondo i dati del sito Downdetector, il ... fanpage.it

Claude down: blackout per l’IA di Anthropic, poi il ripristino. Cosa è successo davveroClaude di Anthropic offline per ore: login bloccati e servizi inaccessibili. Ecco cosa è successo e perché la crisi va oltre il semplice down. telefonino.net

