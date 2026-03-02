Claude AI down | cosa sta succedendo all'Intelligenza Artificiale di Anthropic

Questa mattina il chatbot Claude AI di Anthropic ha smesso di rispondere correttamente, con utenti che segnalano problemi sia sull'app che sul sito web. Il servizio non funziona come previsto e le richieste degli utenti rimangono senza risposta. Non ci sono comunicazioni ufficiali su cause o tempi di ripristino. La situazione coinvolge sia la piattaforma online che l’applicazione mobile.

Questa mattina il chatbot Claude AI di Anthropic ha smesso di funzionare regolarmente. Gli utenti segnalano disservizi sia per l'app che per il sito. Il problema potrebbe essere causato da un boom di utilizzi dopo lo smacco al Pentagono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

