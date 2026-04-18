Classifica Mondiale Superbike 2026 | Bulega sempre più padrone indiscusso!

Da oasport.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Campionato Mondiale Superbike 2026 si svolge su dodici tappe, con le prime giornate in programma alla fine di febbraio e le ultime a metà ottobre. La stagione si estende su diverse location e periodi dell’anno, coinvolgendo piloti e team provenienti da vari paesi. Tra i protagonisti, un pilota italiano si distingue come leader indiscusso della classifica generale, consolidando la sua posizione con ogni gara disputata.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Nicolò Bulega ha vinto tutte le gare disputate fino a oggi ed è in fuga totale. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Paesi Bassi). NICOLÒ BULEGA 149. IKER LECUONA  88. MIGUEL OLIVEIRA  65. AXEL BASSANI  64. SAM LOWES  59. ALEX LOWES  59. LORENZO BALDASSARRI  48. ALVARO BAUTISTA  40.🔗 Leggi su Oasport.it

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