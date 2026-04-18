Il Campionato Mondiale Superbike 2026 si svolge su dodici tappe, con le prime giornate in programma alla fine di febbraio e le ultime a metà ottobre. La stagione si estende su diverse location e periodi dell’anno, coinvolgendo piloti e team provenienti da vari paesi. Tra i protagonisti, un pilota italiano si distingue come leader indiscusso della classifica generale, consolidando la sua posizione con ogni gara disputata.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Nicolò Bulega ha vinto tutte le gare disputate fino a oggi ed è in fuga totale. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Paesi Bassi). NICOLÒ BULEGA 149. IKER LECUONA 88. MIGUEL OLIVEIRA 65. AXEL BASSANI 64. SAM LOWES 59. ALEX LOWES 59. LORENZO BALDASSARRI 48. ALVARO BAUTISTA 40.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega sempre più padrone indiscusso!

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