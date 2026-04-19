Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega sempre più padrone totale da imbattuto

Da oasport.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mondiale Superbike 2026 si svolge su dodici tappe distribuite tra febbraio e ottobre, con le prime gare previste il 21-22 febbraio e le ultime il 17-18 ottobre. In questa stagione, il pilota italiano si conferma in testa alla classifica generale, rimanendo imbattuto e mantenendo un vantaggio consistente sugli avversari. La competizione sta proseguendo con alte tensioni e risultati di rilievo durante le varie tappe disputate fino a ora.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo GP dei Paesi Bassi). NICOLÒ BULEGA 186. IKER LECUONA  117. SAM LOWES  82. MIGUEL OLIVEIRA  69. ALEX LOWES  69. AXEL BASSANI  67. ALVARO BAUTISTA  59. LORENZO BALDASSARRI  58. YARI MONTELLA  48. ANDREA LOCATELLI  44. DANILO PETRUCCI  41. XAVI VIERGE  34.🔗 Leggi su Oasport.it

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