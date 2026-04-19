Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega sempre più padrone totale da imbattuto

Il Mondiale Superbike 2026 si svolge su dodici tappe distribuite tra febbraio e ottobre, con le prime gare previste il 21-22 febbraio e le ultime il 17-18 ottobre. In questa stagione, il pilota italiano si conferma in testa alla classifica generale, rimanendo imbattuto e mantenendo un vantaggio consistente sugli avversari. La competizione sta proseguendo con alte tensioni e risultati di rilievo durante le varie tappe disputate fino a ora.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo GP dei Paesi Bassi). NICOLÒ BULEGA 186. IKER LECUONA 117. SAM LOWES 82. MIGUEL OLIVEIRA 69. ALEX LOWES 69. AXEL BASSANI 67. ALVARO BAUTISTA 59. LORENZO BALDASSARRI 58. YARI MONTELLA 48. ANDREA LOCATELLI 44. DANILO PETRUCCI 41. XAVI VIERGE 34.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega sempre più padrone totale da imbattuto Notizie correlate Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega sempre più padrone indiscusso!Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega allunga in testa!Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mondiale SBK 2026, round Assen: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1; Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega sempre più padrone indiscusso!; Superbike Assen: Bulega vince Gara-1 su Lecuona e Sam Lowes; Bulega vince ancora: è sua gara-1 ad Assen. Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega sempre più padrone indiscusso!Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la ... oasport.it Superbike 2026: Bulega domina la classifica con 149 puntiNicolò Bulega continua a dominare il Mondiale Superbike 2026, consolidando la sua leadership nella classifica generale dopo gara?1 del GP dei Paesi Bassi. Il campionato, strutturato su dodici tappe av ... it.blastingnews.com Motociclismo. È partita la terza prova del Campionato Mondiale di Superbike. C'è Danilo Petrucci. L'opinione dell'esperto Carlo Teofoli. - facebook.com facebook