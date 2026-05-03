Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega imbattuto dopo 11 gare

Da oasport.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Campionato Mondiale Superbike 2026 si sta disputando su dodici appuntamenti, iniziati a febbraio e in programma fino a ottobre. Dopo undici gare, un pilota italiano occupa la prima posizione della classifica generale, rimanendo imbattuto. Le competizioni si svolgono in varie località europee e internazionali, con un calendario che prevede due prove a fine stagione.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Ungheria). NICOLÒ BULEGA 223. IKER LECUONA  146. SAM LOWES  89. MIGUEL OLIVEIRA  85. ALEX LOWES  82. ALVARO BAUTISTA  76. AXEL BASSANI  67. YARI MONTELLA  66. LORENZO BALDASSARRI 65. ANDREA LOCATELLI  53. DANILO PETRUCCI  46. XAVI VIERGE  40.🔗 Leggi su Oasport.it

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