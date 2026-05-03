Classifica Mondiale Superbike 2026 | Nicolò Bulega imbattuto dopo 11 gare

Il Campionato Mondiale Superbike 2026 si sta disputando su dodici appuntamenti, iniziati a febbraio e in programma fino a ottobre. Dopo undici gare, un pilota italiano occupa la prima posizione della classifica generale, rimanendo imbattuto. Le competizioni si svolgono in varie località europee e internazionali, con un calendario che prevede due prove a fine stagione.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Ungheria). NICOLÒ BULEGA 223. IKER LECUONA 146. SAM LOWES 89. MIGUEL OLIVEIRA 85. ALEX LOWES 82. ALVARO BAUTISTA 76. AXEL BASSANI 67. YARI MONTELLA 66. LORENZO BALDASSARRI 65. ANDREA LOCATELLI 53. DANILO PETRUCCI 46. XAVI VIERGE 40.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega imbattuto dopo 11 gare Notizie correlate Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega sempre più padrone totale da imbattutoIl Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega allunga in testa!Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: SBK | Classifica piloti e costruttori WorldSBK 2026; SBK Ungheria 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1 a Balaton Park; Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega dominatore assoluto; NUOVO RECORD: 14^ vittoria consecutiva per Bulega che in Gara 1 in Ungheria precede Lecuona e Oliveira. Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega dominatore assolutoIl Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la ... oasport.it Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega sempre più padrone totale da imbattutoIl Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la ... oasport.it Le classifiche aggiornate piloti e costruttori della Superbike 2026 dopo il round 3 del mondiale, disputatosi sul circuito di Assen. https://www.ddg-magazine.com/classifica-superbike-2026/ - facebook.com facebook