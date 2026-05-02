Il campionato mondiale di Formula 1 2026 è iniziato con la gara in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi, coprendo un calendario di 24 Gran Premi. La classifica piloti vede al primo posto Antonelli, mentre Leclerc ha ottenuto un recupero significativo nelle ultime tappe. La stagione si svolge tra le tappe del 2024 e del 2025, con numeri identici di gare disputate rispetto agli anni precedenti.

Il Mondiale 2026 di F1 è scattato dall’ Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento ( Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli al comando, Leclerc recupera

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