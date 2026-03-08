La classifica mondiale dei piloti di Formula 1 2026 vede subito al comando il pilota con il secondo nome più noto, seguito da un altro concorrente. La stagione, iniziata in Australia e conclusa ad Abu Dhabi, comprende 24 Gran Premi, gli stessi appuntamenti delle due stagioni precedenti. La competizione prosegue senza soste e con i piloti che si sfidano su diversi circuiti.

Il Mondiale 2026 di F1 è scattato dall'Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l'abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento (Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione).

© Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2026: Russell subito in vetta davanti ad Antonelli

F1, risultati e classifica FP1 GP Australia 2026: Leclerc precede Hamilton e Verstappen. Piastri 6° davanti a Russell e AntonelliUno scatenato Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del...

Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Russell in pole davanti ad Antonelli, grossa delusione Ferrari

Kimi Antonelli: Il Predestinato | La Scelta Mercedes

