La classifica mondiale dei costruttori di Formula 1 2026 vede la Mercedes in testa, con la Ferrari a 45 punti di distanza. La McLaren si avvicina alla squadra italiana, mentre il campionato, iniziato in Australia, terminerà ad Abu Dhabi. Le squadre continuano a competere per la posizione in classifica, con gare che si susseguono nel corso della stagione.

Il campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La settantasettesima stagione della categoria regina dell’automobilismo manterrà un calendario estremamente fitto, composto da 24 appuntamenti: lo stesso totale già visto nelle due annate precedenti, segno che ormai un numero di gare pari alle ore di una giornata è diventato uno standard consolidato. Per quanto riguarda le sedi delle gare, il calendario presenterà una sola variazione rispetto alla stagione appena conclusa. Il circuito di Imola uscirà di scena e lascerà spazio a Madrid, dove debutterà un tracciato cittadino di nuova concezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Ferrari a -45 da Mercedes, McLaren si avvicina alla Rossa

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