Clash lo show leggendario | Così cambiarono la città

Freschi di pubblicazione del disco che avrebbe celebrato il ‘rinascimento’ del rock inglese, London Calling, i Clash, sino a quel momento gruppo simbolo della ribellione punk, arrivano in piazza Maggiore nella caldissima serata dell’1 giugno 1980. Sono in città per un concerto gratuito all’interno della rassegna Ritmicittà, voluta dal Comune, in particolare dall’allora giovane funzionario Mauro Felicori, che ne affida l’organizzazione a Oderso Rubini, produttore discografico indipendente che aveva realizzato i dischi d’esordio di Skiantos e Gaznevada. Una storia avventurosa, che ha segnato lo sviluppo della musica dal vivo a Bologna, ricostruita nel libro Bologna 1980.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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