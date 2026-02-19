Il leggendario Tom Brady è arrivato a San Siro per Milano-Como con un altrettanto orologio leggendario

Tom Brady, famoso quarterback, si trova a Milano per assistere alla partita tra Milan e Como, portando con sé un orologio di lusso. La presenza dell’atleta americano, noto per i successi nel football e il suo stile di vita ricco di accessori di marca, ha attirato l’attenzione dei tifosi. La sua visita a San Siro ha fatto parlare di sé sui social e tra i fan della moda e dello sport. Brady ha scelto di seguire la partita con un orologio di grande valore, che ha mostrato con orgoglio.

Quando si parla di Tom Brady ci sono due argomenti che non vengono mai meno: lo sport e gli orologi. La leggenda della NFL, sette volte vincitore del Super Bowl, è arrivato ieri sera a San Siro per assistere alla sfida tra AC Milan e Como 1907 accendendo l’entusiasmo del pubblico ancora prima del fischio d’inizio. Con indosso un giubbottino beige, una felpa nera, e un cappellino in testa, Brady ha fatto il suo ingresso in campo dove ha incontrato Zlatan Ibrahimovic. Tra i due campioni è andato in scena un caloroso abbraccio, accompagnato da sorrisi e complicità. Ibrahimovic gli ha consegnato una maglia speciale del Milan con il numero 12, lo stesso che Brady ha reso iconico nel football americano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

