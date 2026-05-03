Un incidente si è verificato questa mattina a Civitavecchia, quando un'auto ha investito un muro e si è incastrata tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto un uomo dall'abitacolo. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento, e si stanno verificando le circostanze che hanno portato il veicolo a perdere il controllo. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'auto a finire contro il muro?. Perché il conducente ha perso il controllo del veicolo?. Quali fattori hanno causato la violenza dell'impatto?. Cosa emergerà dai rilievi sulla sicurezza della carreggiata?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 3 maggio 2026 alle ore 20:30. Squadra Bonifazi dei Vigili del Fuoco interviene nella zona industriale. Soccorsi 118 trasportano il cinquantenne all'ospedale di Civitavecchia. Indagini su sicurezza e muretti protettivi tra via Molinari e via Ferri. Alle 20:30 di domenica 3 maggio 2026, un uomo di circa cinquant’anni è rimasto intrappolato tra le lamiere dopo un violento impatto vicino alla rotatoria tra via Angelo Molinari e via Sandro Ferri, nella zona industriale di Civitavecchia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civitavecchia, uomo incastrato tra le lamiere dopo un violento impatto

Notizie correlate

Gildone, violento scontro sulla 162: ferito incastrato tra le lamiere? Cosa scoprirai Come sono riusciti i Vigili del Fuoco a liberare il ferito? Quali sono le cause che hanno scatenato lo scontro frontale? Chi dovrà...

Auto si ribalta in strada Benedetta: uomo incastrato tra le lamierePaura nel quartiere San Leonardo: sul posto ambulanza, vigili del fuoco e polizia.

Contenuti utili per approfondire

50enne sbanda e si schianta contro un muro: pompieri di Civitavecchia lo estraggono dalle lamiere dell’autoGrave incidente nella serata di domenica 3 maggio 2026, quando a Civitavecchia una automobilista di circa 50 anni si é schiantato a bordo strada contro il muro che delimitava la carreggiata: per estra ... msn.com

Far West in pieno giorno dopo un controllo antidroga: arrestato un uomoA Civitavecchia nel pomeriggio del 24 aprile un agente in borghese è stato quasi investito, un collega ha sparato alle gomme dell'auto in fuga e il conducente portato in commissariato ... romatoday.it