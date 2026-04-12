Perugia non lascia scampo a Piacenza | i Block Devils volano in finale scudetto

Perugia ha battuto Piacenza per 3-0 nella terza partita della semifinale della SuperLega maschile e si è qualificata per la finale scudetto. La vittoria permette alla squadra di accedere alla fase conclusiva del campionato, mentre Piacenza vede interrompersi il percorso nella serie playoff. La partita si è svolta senza interruzioni e si è conclusa con un risultato netto a favore della formazione di casa.

Perugia stacca il pass per la finale scudetto della SuperLega maschile superando Piacenza per 3-0 nella gara-3 della semifinale. Il successo, maturato con i parziali di 27-25, 25-21 e 25-15, consente agli umbri di chiudere la serie sul 3-0 dopo i due precedenti successi per 3-1. La sfida è stata combattuta soprattutto nel primo parziale, quando Piacenza aveva provato a mettere pressione ai padroni di casa arrivando fino al 20-16. Perugia, però, ha saputo reagire con lucidità, annullando anche due set-joint sul 22-24 grazie a Semeniuk e Plotnytskyi, prima di chiudere il set con un muro di Russo e un ace dello tesso Semeniuk. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Scudetto: Perugia sfida Piacenza, Block Devils puntano al primato Leggi anche: LIVE Perugia-Piacenza 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri volano in finale!