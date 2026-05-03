Civitanova-Perugia oggi Superlega volley 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, domenica 3 maggio, si disputa gara-2 della Finale Scudetto della Superlega 202526 tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia. La partita si gioca a Civitanova e può influenzare l’esito della serie. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Il match rappresenta un momento decisivo per le due squadre nella stagione 202526.

È già tempo di risposte nella Finale Scudetto della Superlega 202526: oggi, domenica 3 maggio, Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia tornano in campo per gara-2 in un confronto che può indirizzare in modo significativo la serie. Dopo il netto successo degli umbri nel primo atto, la sfida si sposta all’ Eurosuole Forum, dove è attesa una cornice caldissima per spingere i marchigiani verso una pronta reazione. La formazione allenata da Giampaolo Medei è chiamata a un cambio di passo deciso. Il ko in tre set accusato a Perugia ha messo in luce alcune criticità, soprattutto nella gestione del cambio palla e nella lettura del servizio avversario.🔗 Leggi su Oasport.it

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