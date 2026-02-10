La Cittadella torna a sperare nei playoff grazie a due vittorie consecutive. Anino e Celenza si sono distinti con parate decisive, permettendo alla squadra di Gori di ridurre lo svantaggio da -9 a -3 in soli 180 minuti. La rimonta si è innescata dopo che Piacenza ha perso due partite di fila, lasciando spazio ai veneti di avvicinarsi alla zona promozione. I tifosi, dopo il 2-3 contro il Sangiuliano, hanno manifestato il loro disappunto, ma ora la squadra ha

Da -9 a -3 rispetto al quinto posto in appena 180’. La corsa playoff della Cittadella si è riaccesa con decisione dopo i due successi di fila su Sant’Angelo e Progresso, che abbinati a due ko consecutivi del Piacenza quinto hanno permesso alla squadra di Mattia Gori di avvicinare i biancorossi di Franzini, contestati dai propri tifosi dopo il 2-3 casalingo col Sangiuliano. Tutt’altro entusiasmo si respira invece in via Delle Suore grazie anche alla rete al 94’ di Fort che ha permesso di sbancare Castelmaggiore. Una rimonta resa possibile anche dalla ritrovata tenuta difensiva dei biancazzurri, che con 18 reti al passivo sono fra le squadre meno battute del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Anino e Celenza, parate decisive. E la Cittadella ora sogna i playoff

Approfondimenti su Cittadella Playoff

Il Cittadella perde 1-0 in casa contro il Progress e ora i playoff sono a tre punti di distanza.

La Juventus ha ottenuto una vittoria importante contro il Benfica, con un punteggio di 2-0, assicurandosi matematicamente l'accesso ai playoff di Champions League.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cittadella Playoff

Argomenti discussi: Da oggi la serie Motorvalley su Netflix, Luca Argentero e l’accento romagnolo: È uno stato d’animo; La riprende Lozza! La Virtus non molla e strappa un punto meritato contro il Caldiero; Seconda Categoria D. Poker Castelletto nel recupero con la Casellese, Franceschi: Grandissima prestazione contro una squadra esperta; Udine sorprende Tortona: Alibegovic inventa e arriva il colpo in trasferta.

Serie D. Anino e Celenza, parate decisive. E la Cittadella ora sogna i playoffDa -9 a -3 rispetto al quinto posto in appena 180’. La corsa playoff della Cittadella si è riaccesa con decisione dopo i due successi di fila su Sant’Angelo e Progresso, che abbinati a due ko consecut ... sport.quotidiano.net

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Giorno duro per le big! Desenzano, Teramo e Ancona in vetta (1 febbraio 2026)Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi oggi domenica 1 febbraio 2026, è la ventiduesima giornata del campionato. ilsussidiario.net

I contorni di Sasà E tu… che ci metti nel panino 0776430550 Via Enrico de Nicola, 273 | Cassino #sasà #sasàilpaninodiseriea #contorni #foodpornitaliano #streetfooditalia facebook