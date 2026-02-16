Toscana | sparviere e gheppio liberati dopo cure intensive un successo per la fauna selvatica della Val di Cornia

Un sparviere e un gheppio sono stati liberati nella natura dopo cure intense, grazie all’impegno di un team di volontari e veterinari nella Val di Cornia. La ripresa delle due aquile è un risultato tangibile della collaborazione tra esperti e appassionati, che hanno dedicato settimane alla riabilitazione degli uccelli feriti. In un’area specifica della Toscana, i rapaci sono stati liberati in modo sicuro, pronti a riprendere il volo sopra i boschi e le campagne della regione.

Sparviere e gheppio tornano a volare sopra la Val di Cornia: un successo di collaborazione per la biodiversità toscana. Un sparviere e un gheppio sono tornati a solcare i cieli della Val di Cornia, in Toscana, grazie all'impegno del Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu Cruma di Livorno. La liberazione, avvenuta domenica 15 febbraio presso il parco pubblico ex Solvay di San Vincenzo, rappresenta un importante risultato nella tutela della fauna selvatica e sottolinea il valore di una sinergia tra cittadini, istituzioni e specialisti. Un intervento d'urgenza: la storia di due recuperi. La vicenda dello sparviere è particolarmente significativa.