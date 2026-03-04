Giornata internazionale della fauna selvatica | il suo legame con la salute pubblica

Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Fauna Selvatica, istituita dall’Onu nel 2013 per sensibilizzare sull’importanza della biodiversità e sulla tutela degli ecosistemi naturali. A Bergamo, questa ricorrenza richiama l’attenzione sulla relazione tra specie selvatiche e salute pubblica, evidenziando come la conservazione della fauna sia un tema di interesse globale e attuale.

Come i campionamenti sulla fauna selvatica influiscono sulla salute pubblica secondo il Dipartimento Veterinario di ATS Bergamo Bergamo. Nel 2013 l’Onu ha istituito una Giornata Internazionale dedicata alla Fauna Selvatica per richiamare, ogni anno, l’attenzione sull’importanza della biodiversità e la protezione degli ecosistemi naturali. Questa data coincide con la firma, nel 1973, della Convenzione Cites, uno dei principali strumenti che tutelano la fauna e la flora selvatiche. Bergamo ha reso noti i dati dell’attività di sorveglianza sanitaria svolta nei primi mesi del 2026 sul territorio provinciale: migliaia di campioni analizzati tra cinghiali, ungulati, zecche e uccelli selvatici per monitorare la presenza di malattie infettive e con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Unitus, il progetto per monitorare la fauna selvatica con droni e GpsTecnologia, ricerca e passione per il territorio insieme per una gestione faunistica più moderna e sostenibile.

Thailandia, il gatto dalla testa piatta avvistato in un santuario della fauna selvaticaUn esemplare di gatto dalla testa piatta, rara specie felina ritenuta estinta in Thailandia, è stato avvistato in un santuario della fauna selvatica...

Giornata Mondiale della Fauna Selvatica, legalità e tutela dell’ambiente al centro dell’azione dei Carabinieri ForestaliIl 3 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Fauna Selvatica (World Wildlife Day), istituita dalle Nazioni Unite per sottolineare l’importanza della conservazione della fauna e della flora selvati ... sassuolo2000.it

Giornata Mondiale Fauna Selvatica: legalità e tutela dell’ambiente al centro dell’azione dei Carabinieri ForestaliPolitica: L attività divulgativa dell edizione 2026 approfondisce 12 specie simbolo. Le azioni dei Carabinieri di Modena nelle scuole della provincia ... lapressa.it

