Amministrative Russo presenta i candidati alle Circoscrizioni | Decentramento e ascolto per ripartire dai territori

In vista delle prossime elezioni amministrative, un candidato ha annunciato la propria squadra di candidati per le Circoscrizioni, sottolineando l'importanza di un decentramento efficace e di un ascolto costante dei cittadini. La lista comprende persone con esperienze diverse, tutte unite dalla volontà di mettere al centro le esigenze dei quartieri e di rafforzare la presenza amministrativa sul territorio. La strategia mira a coinvolgere direttamente le comunità locali nelle decisioni pubbliche.

Una squadra “radicata nei quartieri” e costruita attorno a esperienze diverse ma unite da un obiettivo comune: riportare al centro i bisogni concreti dei cittadini e rafforzare il decentramento amministrativo. Il centrosinistra ha presentato ufficialmente i candidati alle Circoscrizioni nel corso.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Corsa alle circoscrizioni, la coalizione di Antonella Russo presenta due nuovi comitati elettoraliProsegue con un’intensa agenda di incontri sul territorio la campagna elettorale di Antonella Russo, candidata alla carica di sindaca di Messina per... Decentramento, primo via libera alle cinque nuove circoscrizioni per ridisegnare la cittàLa commissione approva il regolamento e la mappa territoriale, Giordano: "Un passaggio storico per restituire protagonismo ai territori" Un passo... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Bagno di folla al Teatro Cristo Re, Controcorrente presenta i candidati; Amministrative Cutrofiano, torna d’attualità l’ipotesi di una quarta lista; Il PD presenta il programma elettorale per il 2026; Da Basile a Valvieri, cosa dice il primo sondaggio sulle amministrative a Messina. AMMINISTRATIVE 2026: SI ENTRA NEL VIVO! Scatta il countdown per la presentazione delle liste: c’è tempo fino a sabato mattina. Grande attesa a #Salerno per il ritorno in campo di Vincenzo De Luca. Riflettori accesi anche a sud della provincia: ec - facebook.com facebook