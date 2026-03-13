Politiche europee e insularità Carlino | Partecipare alla consultazione Ue per dare voce ai territori

Antonio Carlino, responsabile provinciale del dipartimento politiche europee di Fratelli d’Italia, invita istituzioni e realtà territoriali a partecipare alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle politiche legate all’insularità, sottolineando l’importanza di far sentire le proprie voci in questo processo.

“La Commissione europea ha aperto, in queste settimane, una consultazione aperta sulle politiche che l’Unione europea intende riformare in tema di insularità. Questa consultazione è rivolta agli enti locali, alle associazioni di categoria e agli altri attori istituzionali ed economici dei territori”, spiega Carlino. “Si tratta di uno strumento importante attraverso il quale l’Unione europea raccoglie contributi e osservazioni utili alla definizione delle future politiche europee. Partecipare a queste consultazioni significa poter incidere concretamente sul processo decisionale europeo”. Carlino sottolinea come i contributi provenienti dai territori possano avere un ruolo rilevante nelle fasi successive di elaborazione delle strategie e delle proposte normative della Commissione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

