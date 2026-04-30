Circoscrizioni Lacava | Riavvicineremo l' amministrazione ai cittadini dei quartieri

Si apre un nuovo ciclo di interviste con i candidati alle circoscrizioni in vista delle elezioni che si terranno il 24 e 25 maggio. I cittadini avranno l'opportunità di scegliere i rappresentanti locali durante le consultazioni che si svolgono in concomitanza con le elezioni comunali. Tra i candidati, uno ha dichiarato l’intenzione di avvicinare l’amministrazione ai quartieri, promuovendo un maggiore coinvolgimento diretto dei residenti.

Continua il ciclo di interviste di ReggioToday ai candidati presidenti delle circoscrizioni che saranno eletti dai cittadini con il voto del 24 e 25 maggio prossimi, contestualmente alle elezioni comunali. La prima circoscrizione Reggio Centro (centro storico, pineta Zerbi, Tremulini, Eremo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Circoscrizioni, Battaglia: "Il Comune sarà più vicino ai bisogni quotidiani dei cittadini"È passata in commissione Affari istituzionali la proposta che andrà trasmessa e discussa, per l’approvazione, nel prossimo consiglio comunale "È... Reggio: nuove circoscrizioni per ridare voce ai cittadiniLa città di Reggio Calabria si trova al centro di una trasformazione amministrativa che promette di ridisegnare il rapporto tra istituzioni e...