Massa e Carrara si uniscono per Gaza | arte e musica per sostenere il popolo palestinese Eventi solidali in programma

Massa e Carrara organizzano un weekend di solidarietà per Gaza dopo che la crisi nella Striscia ha portato molte famiglie palestinesi a vivere in condizioni difficili. Le due città si mobilitano con mostre di arte e concerti, coinvolgendo artisti locali e musicisti per attirare l’attenzione pubblica. Un esempio concreto è il concerto di beneficenza previsto al teatro di Massa, che raccoglierà fondi per le famiglie colpite dal conflitto.

Un fine settimana di solidarietà apuana per Gaza: arte, musica e impegno civile tra Massa e Carrara. Massa e Carrara si preparano a un intenso fine settimana dedicato alla solidarietà con il popolo palestinese, con due eventi distinti ma complementari che mirano a raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla difficile situazione nella Striscia di Gaza. Martedì 17 febbraio, Palazzo Ducale a Massa ospiterà una mostra di opere realizzate dalle suore clarisse di Aulla, mentre mercoledì 18 febbraio, il Cinema Garibaldi di Carrara sarà teatro di un concerto di beneficenza. L'arte silenziosa delle Clarisse: un messaggio di speranza da Palazzo Ducale.