Cinema torna il fascino dei film in sala nel 2026 C’è l’effetto Zalone

Nel primo quadrimestre del 2026, il cinema ha registrato un aumento degli incassi e delle presenze rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli incassi totali hanno raggiunto circa 213,7 milioni di euro, con una crescita del 18,9%, mentre le presenze sono state oltre 28,5 milioni, con un incremento del 13%. Questa ripresa sembra essere influenzata dalla presenza di un film di grande successo, interpretato da un attore molto noto.

Sarà il fascino del cinema. Sarà la rinnovata voglia dei film in sala. I numeri del primo quadrimestre 2026 delineano un andamento positivo con circa 213,7 milioni di euro di incassi (+18,9% rispetto al 2025) e oltre 28,5 milioni di presenze (+13%). «Il periodo gennaio-aprile segna il miglior risultato del post-pandemia» commenta in una nota la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni (Lega). A trainare la rinnovata voglia di film in sala sono i film prodotti in Italia. Secondo quanto riportato da Borgonzoni, «la produzione nazionale incassa 86,4 milioni di euro (+17,5% sul 2025), mantenendo una quota di mercato solida del 40,4 per cento».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Cinema, torna il fascino dei film in sala nel 2026. C’è l’effetto Zalone BUEN CAMINO I Il trailer del film in inglese | HOT CORN Notizie correlate Cinema, torna Spider-Man: ecco il primo trailer ufficiale del film in sala a luglioIl primo trailer di ‘Spider-Man: Brand New Day‘ è stato lanciato con un evento mondiale senza precedenti: un passaggio del testimone durato 24 ore... Effetto Checco Zalone: Gli italiani riscoprono l’abbinamento cena-cinemaAscolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il cinema torna protagonista a Cesena con il fascino della fotografia di scena; Top Gun torna al cinema per celebrare i 40 anni dall’uscita: il nuovo, emozionante trailer; Resurrection, un’esperienza audiovisiva di grande fascino; Il fascino dell’ombra: Ester Montalto all'Astra di Como con una doppia proiezione. Il cinema torna protagonista a Cesena con il fascino della fotografia di scenaCon l’arrivo dell’estate, Cesena si riconferma capitale dell’immagine cinematografica grazie al lancio della 29esima edizione di CliCiak – Scatti di Cinema. Il Comune, attraverso la Biblioteca Malates ... forli24ore.it Il silenzio degli innocenti torna al cinema, storia e curiosità di un capolavoro senza tempoA 35 anni dall’uscita, Il silenzio degli innocenti torna sul grande schermo in 4K solo il 13, 14 e 15 aprile grazie al progetto Nexo Studios Back to ... ciakmagazine.it #Cinema | "Caccia al ladro" di #AlfredHitchcock con #CaryGrant e #GraceKelly Stasera #3maggio in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky Un ladro americano, ritiratosi ormai da diversi anni, vive in una grande villa sulla Costa Azzurra. M - facebook.com facebook #Cinema | "Caccia al ladro" di #AlfredHitchcock con #CaryGrant e #GraceKelly Stasera #3maggio in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky Un ladro americano, ritiratosi ormai da diversi anni, vive in una grande villa sulla Costa Azzurra. M x.com