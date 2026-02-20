Effetto Checco Zalone | Gli italiani riscoprono l’abbinamento cena-cinema

Il film Buen Camino di Checco Zalone ha attirato molti italiani verso cinema e ristoranti, portando un aumento delle prenotazioni. La commedia ha fatto riscoprire l'abbinamento tra cena e proiezione, con molti clienti che scelgono di gustare piatti tipici prima o dopo la visione. Nei locali, si registra un incremento di circa il 20% nelle ordinazioni legate all’evento cinematografico. I ristoratori segnalano che questa tendenza dura ormai da alcune settimane, grazie anche alla popolarità del film tra il pubblico di tutte le età.

Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Lucio Presta accusa Sonia Bruganelli: “Ha tradito Paolo Bonolis”. Le rivelazioni choc nell’autobiografia Dopo il successo di Buen Camino, ristoranti e cinema godono di un boom di consumi grazie alla combinazione tra spettacolo e gastronomia L’uscita di Buen Camino di Checco Zalone ha avuto un impatto positivo non solo sul cinema ma anche sulla ristorazione. Secondo i dati di Circana-Crest, le visite ai ristoranti nelle vicinanze di cinema e teatri sono aumentate dell’85% rispetto allo stesso mese del 2024.🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Effetto Checco Zalone: Gli italiani riscoprono l’abbinamento cena-cinema Leggi anche: Buen Camino, l’“effetto Checco Zalone” fuori dal cinema: aumentate le visite urologiche grazie al film Leggi anche: Bellano, no al film di Checco Zalone sì ad Avatar 3. La battaglia del piccolo cinema sul lago contro le regole delle grande cinema Checco Zalone: da ZELIG al successo al CINEMA Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Effetto Checco Zalone sui ristoranti: gli italiani riscoprono l’accoppiata cena-cinema; Checco Zalone fa bene anche ai ristoranti: gli effetti di Buen Camino; Effetto Zalone: dopo il cinema esplode la passione per i cammini. Padova al centro del rilancio; Effetto Zalone sui controlli alla prostata: più screening e biopsie da parte dei 50enni. Effetto Checco Zalone sui ristoranti: gli italiani riscoprono l’accoppiata cena-cinemaI dati di Circana-Crest sui consumi: si torna a mangiare fuori casa con più frequenza, affollando i locali dei multisala e dei centri commerciali ... repubblica.it Checco Zalone fa bene anche ai ristoranti: gli effetti di Buen CaminoL'uscita di film come Buen Camino sembrerebbe aver sortito effetti positivi anche sui ristoranti italiani: ecco i numeri ... cinema.everyeye.it Effetto Zalone: "Buen Camino" riscrive la storia e diventa il film più visto di sempre Superato il record di "Quo Vado": con oltre 9,3 milioni di spettatori e 75 milioni di euro di incasso, la nuova commedia di Checco Zalone e Gennaro Nunziante è il primato assol - facebook.com facebook Checco Zalone cibo cinema ristoranti x.com