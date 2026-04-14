Cinema torna Spider-Man | ecco il primo trailer ufficiale del film in sala a luglio

È stato diffuso il primo trailer di “Spider-Man: Brand New Day”, il nuovo film che uscirà nelle sale a luglio. L’anteprima è stata presentata attraverso un evento mondiale, che ha coinvolto un passaggio del testimone durato 24 ore, iniziato all’alba in diverse parti del mondo. Questa modalità di presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il primo trailer di ‘ Spider-Man: Brand New Day ‘ è stato lanciato con un evento mondiale senza precedenti: un passaggio del testimone durato 24 ore che ha seguito l’alba intorno al globo. Tom Holland ha guidato il lancio, invitando una selezione di fan di Spider-Man da tutto il mondo a condividere le proprie storie personali su cosa rappresenta per loro l’Uomo Ragno, prima di rivelare ognuno in esclusiva un frammento del trailer ufficiale. Ogni partecipante ha poi passato il testimone al successivo, invitando il pubblico a seguire l’evento attraverso i fusi orari, mentre i fan di Spider-Man di tutto il mondo si univano per celebrare un “Brand New Day”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cinema, torna Spider-Man: ecco il primo trailer ufficiale del film in sala a luglio Leggi anche: Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, in sala dal 29 luglio, ritroviamo l'Uomo Ragno di Tom Holland (e Zendaya) Spider-Man: Brand New Day – Online il primo trailer del film!Il momento che i fan del Marvel Cinematic Universe aspettavano è finalmente arrivato.