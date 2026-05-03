La Cina ha deciso di eliminare i dazi su 53 Paesi africani, una mossa che potrebbe influenzare il commercio tra le due regioni. L'Africa esporta principalmente materie prime, mentre la Cina registra un surplus commerciale superiore ai 100 miliardi di dollari. Questa situazione solleva interrogativi sul rischio di una crescente dipendenza delle economie africane dalla domanda cinese e sulla possibilità di diversificare le proprie fonti di reddito.

? Cosa scoprirai Come può l'Africa evitare la trappola della dipendenza dalle materie prime?. Perché il surplus commerciale cinese supera i 100 miliardi di dollari?. Come può il Piano Mattei competere con l'offerta doganale di Pechino?. Quali investimenti industriali servono per trasformare le risorse africane in valore?.? In Breve Scambi sino-africani nel 2025 pari a 348 miliardi con surplus cinese di 100 miliardi.. Esportazioni africane verso Pechino concentrate per il 90% su materie prime.. Alfredo Carmine Cestari analizza rischi di dipendenza strutturale per i 53 Paesi.. Piano Mattei punta su investimenti industriali per contrastare modello estrattivo cinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina: dazi zero per 53 Paesi africani, il rischio di una nuova dipendenza

China Just Outplayed America in Africa… But Here’s the Trap

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