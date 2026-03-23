Una piccola burrasca, certamente non l’uragano che in molti avevano pronosticato. L’Istat, nella nuova edizione del Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, ridimensiona i timori sull’impatto dei dazi introdotti dall’amministrazione Trump sul nostro interscambio commerciale e sulla solidità delle imprese più impegnate negli scambi internazionali. L’imposizione dei dazi aggiuntivi, introdotti in varie fasi e poi modulati a partire dall’agosto 2025 con l’accordo tra Stati Uniti e Commissione europea, sembra avere prodotto effetti ancora poco diffusi. Secondo l’Istat, la grande maggioranza delle unità che esportavano negli States non ha registrato variazioni rilevanti nelle quantità e nei prezzi dei beni venduti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Export, dazi a effetto basso: il 60% dell’import strategico da Paesi a rischio

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