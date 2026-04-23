A partire da maggio 2026, la Cina eliminerà i dazi doganali sulle esportazioni provenienti dall'Egitto, così come da altri Paesi africani. La misura fa parte di una strategia per rafforzare i rapporti commerciali con il continente, secondo le fonti ufficiali cinesi. Questa decisione riguarda esclusivamente le esportazioni e si inserisce in un quadro di politiche volte a migliorare gli scambi economici con l'Africa.

La Cina esenterà completamente le esportazioni egiziane dai dazi doganali a partire da maggio 2026, nell'ambito del rafforzamento dei legami commerciali di Pechino con l' Africa, secondo quanto riportato dai media statali cinesi. Dal 1° maggio 2026, riportano anche i media egiziani - le esportazioni egiziane verso la Cina entreranno nel mercato cinese senza dazi doganali, insieme alle merci provenienti da altri 52 Paesi africani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Cina esenta l'Egitto e altri Paesi africani dai dazi dal mese di maggio

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