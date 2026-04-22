Giuseppe Conte presenta la nuova sede del M5S a Torre del Greco | data e location

Giuseppe Conte ha annunciato l’inaugurazione della nuova sede del Movimento 5 Stelle a Torre del Greco. L’evento è programmato per una data specifica e si svolgerà in una location scelta all’interno della città. La presentazione della sede è avvenuta di recente, con un'attenzione particolare all’organizzazione e alla comunicazione ufficiale dell’evento. La nuova sede rappresenta un nuovo punto di riferimento per il movimento locale.

"> Inaugurazione della Nuova Sede del Movimento 5 Stelle a Torre del Greco. Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle (M5S) ha ufficializzato l’apertura della sua nuova sede a Torre del Greco. L’inaugurazione si svolgerà il 25 aprile 2026, in un momento simbolico che coincide con l’anniversario della Liberazione d’Italia. L’evento sarà caratterizzato dalla presenza del presidente nazionale del M5S, Giuseppe Conte, che interverrà per condividere la visione e i progetti futuri del movimento. L’appuntamento è fissato per le 12:30 in Viale Mazzini 19. Questo evento rappresenta una straordinaria opportunità di incontro per i cittadini, mirato a rafforzare il dialogo locale e a promuovere iniziative a favore della comunità.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Giuseppe Conte presenta la nuova sede del M5S a Torre del Greco: data e location. Notizie correlate Leggi anche: Torre del Greco: il Movimento 5 Stelle inaugura la nuova sede con Giuseppe Conte Fiera di San Giorgio, il luna park cambia sede: la nuova location e i motivi del traslocoIn occasione della Fiera di San Giorgio, è stata individuata una nuova collocazione provvisoria e temporanea per il solo anno 2026 della componente... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 'Una nuova primavera' per M5S, Conte presenta il suo manifesto: Ci sono premesse per vincere elezioni; Conte presenta il nuovo libro. Andranno Speranza, Gualtieri e Guerini. Mistero Schlein. Renzi non invitato; Che Tempo Che Fa | Intervista Giuseppe Conte | Video; Giuseppe Conte lancia il libro 'Una nuova primavera' ma Luigi Di Maio lo attacca: Cita un episodio falso. Giuseppe Conte presenta la nuova sede del M5S a Torre del Greco: data e location.Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle (M5S) ha ufficializzato l’apertura della sua nuova sede a Torre del Greco. L’inaugurazione si svolgerà il 25 aprile 2026, in un momento simbolico che ... napolipiu.com Giuseppe Conte a Brindisi il 30 aprile: al Teatro Impero presenta il libro Una nuova primaveraGiovedì 30 aprile, alle ore 19.00, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Brindisi per presentare il suo nuovo libro Una nuova primavera (edizioni Marsilio). L’appuntamento è i ... brindisisera.it 25 aprile, Giuseppe Conte su La Russa: "I rigurgiti fascisti ritornano…" #dimartedì - facebook.com facebook 25 aprile, Giuseppe Conte su La Russa: "I rigurgiti fascisti ritornano…". #dimartedi x.com