Dopo una disputa legale, la ditta edile incaricata dei lavori all’ex hotel Franceschi in via XX Settembre ha concluso la causa. La società dovrà ora rimuovere tutti gli attrezzi, i ponteggi e le gru presenti nell’area, permettendo così la ripresa delle attività di cantiere. La situazione si è sbloccata dopo la risoluzione della lite tra le parti coinvolte.

FORTE DEI MARMI La ditta edile del cantiere dell’ex hotel Franceschi in via XX Settembre dovrà liberare l’area da attrezzi, ponteggi e gru. E’ quando ha stabilito il giudice, così definendo il contenzioso tra la proprietà dello storico albergo e l’impresa appaltatrice a cui era stato affidato il lavoro: come noto quell’edificio, costruito dall’allora patron della Capannina Achille Franceschi inizialmente come sua dimora personale (a testimoniarlo la veranda di mattoncini rossi con la controsoffittatura di paglia intrecciata con lo stesso eterno stile del locale sul lungomare) era tra le scommesse della ricettività destinate a diventare un 5 stelle lusso, prima di impantanarsi in un contenzioso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ripartiranno i lavori all’ex hotel. Chiusa la lite con l’impresa edile

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