Cieli dell’Arte a Palazzo Crupi | esposizione che è un inno alla bellezza

A Palazzo Crupi si tiene una mostra dedicata all’arte, considerata un omaggio alla bellezza. L’esposizione invita i visitatori a scoprire le opere presenti, offrendo anche l’opportunità di visitare il palazzo, che sta diventando un punto di riferimento culturale. La mostra rimarrà aperta per un certo periodo, attirando appassionati e curiosi interessati a conoscere più da vicino le creazioni esposte.

“Un’esposizione che è un inno alla bellezza e un’ulteriore occasione per visitare questo Palazzo che, giorno dopo giorno, sta diventando un grande tesoro per la cultura e per gli appassionati d’arte”.Con queste parole il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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