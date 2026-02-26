In esposizione ‘Heart of Gaza’ dell’Anpi L’arte dei bimbi che resiste alla guerra

Col titolo di ‘Heart of Gaza’, a Sant’Ilario viene esposta l’arte dei bambini che resiste al conflitto. Al centro culturale Mavarta è in corso la mostra promossa da Anpi che si propone come una testimonianza di straordinaria forza emotiva: fino al 14 marzo, la tappa locale di di una esposizione itinerante di disegni, realizzati da bambini e ragazzi nel cuore della Striscia di Gaza. Le opere non sono semplici disegni, ma frammenti di vita provenienti dalla ‘Tenda degli Artisti’ di Deir Al-Balah. Il progetto, nato dall’intuizione del giovane palestinese Mohammed Timraz, ha trasformato una tenda in uno spazio creativo protetto, dove il disegno diventa strumento per rielaborare paure, condividere vissuti e dare forma alla speranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

HeART of Gaza: ad Acerra l’arte dei bambini diventa ponte di pace nel Giorno della MemoriaTempo di lettura: 3 minutiIn occasione della Giornata della Memoria, il 2° Circolo Didattico “Don Peppe Diana” di Acerra ha promosso una giornata di...

Inaugurazione mostra “HeART of Gaza” – sabato 14 febbraio 2026 Domani alle ore 16.45 presso il Foyer Tilane inaugura la mostra HeART of Gaza, con la partecipazione di Federica Sossi, docente dell’Università di Bergamo. L’esposizione raccoglie i dise - facebook.com facebook