Un ciclista di 25 anni è rimasto ferito vicino a Portonovo dopo aver investito un animale in strada. L'incidente è avvenuto mentre il giovane percorreva la strada, quando un animale si è trovato improvvisamente sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ciclista in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate serie, con una frattura riscontrata dopo le prime valutazioni mediche.

? Cosa scoprirai Come è successo l'impatto tra il ciclista e l'animale?. Quali sono le reali condizioni cliniche del giovane ferito?. Perché la vegetazione lungo la strada verso Portonovo rappresenta un pericolo?. Chi ha prestato il primo soccorso immediato al ragazzo?.? In Breve Tra i due amici presenti al momento dell'impatto verso il Poggio.. Traumi al polso e frattura scomposta alla caviglia richiedono intervento chirurgico.. Rischio costante per ciclisti lungo le strade costiere verso Portonovo.. Necessità di gestione vegetazione stradale per prevenire nuovi incidenti con fauna.. Un venticinquenne in sella alla sua bicicletta è finito in ospedale ieri dopo un violento impatto con un animale vicino al bivio per il Poggio, mentre percorreva la strada verso Portonovo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclista 25enne ferito verso Portonovo: animale in strada e frattura

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