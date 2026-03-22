LA TRAGEDIA. L’incidente mortale nella tarda mattinata di domenica 22 marzo lungo la strada provinciale che da Adrara San Rocco porta ai Colli di San Fermo. Vittima dello schianto un giovane di Villa di Serio. Uno scendeva, l’altro saliva. Uno in sella alla sua bicicletta, l’altro in sella alla sua moto da strada. Poco prima della curva da cui parte la strada che porta alla chiesa di San Faustino ai «Morti di Bondo», lo schianto tra i due giovani bergamaschi. Ad avere la peggio, il ciclista. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo: il 25enne di Villa di Serio è morto sulla provinciale dei Colli di San Fermo. Il tragico incidente si è consumato intorno alle 10,45 di domenica 22 marzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Frontale tra bici e moto sulla strada dei Colli di San Fermo: muore ciclista 25enne

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