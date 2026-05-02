È stato comunicato il decesso di un ex pilota, avvenuto a 59 anni. La famiglia ha reso noto il suo passaggio a causa di complicazioni legate a problemi di salute. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici, conoscenti e appassionati, che ricordano la sua carriera e le sfide affrontate nel corso della vita. La scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo dello sport e tra coloro che lo hanno seguito nel tempo.

La notizia che nessuno voleva ricevere. È la famiglia ad annunciarlo, con le parole misurate di chi porta un dolore immenso. Alex Zanardi se n’è andato a 59 anni, lasciando un vuoto che va ben oltre il mondo dello sport. Nato a Bologna, era diventato nel tempo molto più di un atleta: un punto di riferimento, un esempio, una storia capace di toccare chiunque l’avesse incrociata. Da pilota a leggenda: la carriera in Formula 1. Prima di diventare il simbolo del paralimpismo italiano, Zanardi aveva percorso le piste di mezzo mondo al volante di monoposto da corsa, costruendosi una reputazione solida tra i circuiti della Formula 1 e della Formula CART americana.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Alex Zanardi ci lascia a 59 anni: la storia di un uomo che non ha mai smesso di stupire

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