‘Sognavo Gettysburg’ il pellegrinaggio laico in un’America che non ha mai smesso di combattere i propri fantasmi

Marco ha deciso di visitare Gettysburg dopo aver letto un libro sulla battaglia del 1863, perché sente ancora il peso dei rancori storici di quella guerra civile. Durante il viaggio, si è immerso nei campi di battaglia, camminando tra le trincee e ascoltando il vento tra le macerie, come se potesse sentire le voci di soldati di un passato che non si è mai spento. La sua visita si inserisce in un pellegrinaggio personale per comprendere un’America che, ancora oggi, sembra lottare con i fantasmi di un conflitto sanguinoso.

C'è un'ossessione sottile che attraversa l'Atlantico, una sorta di mal d'America che non riguarda i grattacieli di Manhattan o le luci di Los Angeles, ma il fango della Virginia e il sibilo dei proiettili Minie. Carlo Miccichè, con il suo Sognavo Gettysburg (Edizioni Ares), si mette al volante e attraversa il cuore pulsante e ferito degli Stati Uniti, regalandoci un diario di viaggio che è, allo stesso tempo, un atto d'amore e un'analisi clinica di un mito. Se la storiografia accademica ci ha abituati a mappe fredde e statistiche sulle perdite, Miccichè sceglie la strada del passo del narratore.