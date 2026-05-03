Liberty Media ha inserito Christian Horner nella lista dei candidati per il ruolo di CEO di MotoGP. La società sta valutando diverse opzioni e ha scelto Horner come possibile candidato. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane. Horner è attualmente noto per il suo ruolo nel settore sportivo, in particolare nel mondo delle corse automobilistiche.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Recenti voci di corridoio rivelano che Christian Horner potrebbe essere il candidato ideale per diventare il prossimo CEO di MotoGP. Libery Media, attuale proprietario dei diritti della competizione motociclistica, ha messo Horner nella sua lista ristretta per il ruolo, evidenziando l’interesse nel rinnovare la leadership della categoria. Horner ha guidato il team Red Bull in Formula 1 per quasi due decenni, portando la squadra a numerosi successi. La sua gestione è stata caratterizzata da periodi di straordinarie vittorie e prestazioni, ma ha affrontato difficoltà durante la stagione 2025, quando la performance del team è drasticamente calata.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Christian Horner tra i candidati di Liberty Media per diventare CEO di MotoGP.

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