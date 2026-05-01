Christian Horner considera un possibile trasferimento in MotoGP ma solo per gestire il motorsport

Christian Horner, attuale responsabile di una squadra di Formula 1, ha dichiarato di essere interessato a un possibile ruolo nel mondo del MotoGP, ma esclusivamente in qualità di manager del motorsport. La sua attenzione si concentrerebbe sull’aspetto gestionale e organizzativo del campionato, senza coinvolgimenti come pilota o tecnico. Horner ha spiegato di essere aperto a questa opportunità, mantenendo comunque l’impegno nel settore delle corse su due ruote.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Secondo il giornalista italiano Roberto Chinchero, Christian Horner non sarebbe interessato a un ruolo nel MotoGP a meno che non gli venga offerta la leadership dell’intero sport. Questa dichiarazione ha suscitato notevoli interessi e discussioni, specialmente in seguito alla sua visita al paddock durante il Gran Premio di Spagna, che ha alimentato ulteriormente le speculazioni. Con l’idea di Liberty Media di portare l’esperienza della Formula 1 nel MotoGP, il panorama del motociclismo potrebbe essere destinato a subire un cambiamento significativo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Christian Horner considera un possibile trasferimento in MotoGP, ma solo per gestire il motorsport. Notizie correlate F1 e MotoGP: Christian Horner svela la chimica vincente al Gran Premio di Spagna.F1 e MotoGP: Christian Horner svela la chimica vincente al Gran Premio di Spagna. Leggi anche: F1, MotoGP e non solo, cosa vedere su Sky, NOW e TV8 nel 2026: tutto il motorsport in TV e streaming Contenuti e approfondimenti Si parla di: La F1 ha sbagliato traiettoria tecnica e ora si lecca le ferite. Christian Horner considera un possibile trasferimento in MotoGP, ma solo per gestire il motorsport.Secondo il giornalista italiano Roberto Chinchero, Christian Horner non sarebbe interessato a un ruolo nel MotoGP a meno che non gli venga offerta la leadership dell’intero sport. Questa dichiarazione ... napolipiu.com La presenza dell'ex team principal Red Bull al Gran Premio di Spagna riaccende le speculazioni su un possibile approdo nelle due ruote. Il ritorno in F1, per ora, resta in standbyLa presenza dell'ex team principal Red Bull al Gran Premio di Spagna riaccende le speculazioni su un possibile approdo nelle due ruote. LaF1 resta in ... formulacritica.it