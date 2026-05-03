Choc al match tra ragazzini | Arbitro colpito dai sassi lanciati da una mamma

Durante un incontro tra due squadre di giovani calciatori, si sono verificati momenti di tensione quando un genitore ha lanciato dei sassi verso l’arbitro, colpendolo. La partita, che faceva parte di un memorial dedicato a un noto paroliere locale, si svolgeva normalmente prima che si verificasse l’episodio. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi dell’aggressione, né sulle conseguenze immediate per l’arbitro coinvolto.

Firenze, 3 maggio 2026 – Doveva essere una partita spensierata di fine stagione. In campo due squadre di ragazzini: il Resco Reggello e l’Arno Castiglioni Laterina, nell’ambito di un memorial per ricordare la memoria di Agostino Caratelli, lo storico paroliere che ha scritto l’inno del Bucine. E invece gli animi si scaldano, ci sono ampie contestazioni contro l’arbitro, accusato di aver preso alcune decisioni discutibili. La situazione esplode quando – secondo la ricostruzione dell’arbitro – la mamma di un ragazzo prende in mano dei sassi e li scaglia contro il direttore di gara. L’arbitro – anche lui minorenne – viene colpito allo stomaco, poi alle gambe e infine al basso ventre.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Choc al match tra ragazzini: “Arbitro colpito dai sassi lanciati da una mamma” The Wisdom of Father Brown Notizie correlate Leggi anche: “Ridotta a brandelli”. Mamma massacrata dai cani davanti al figlio di 5 anni: si erano lanciati sul piccolo Spezia contestato dagli ultras, lanciati sassi e fumogeni: feriti dieci poliziottiLa Spezia, 7 aprile 2026 – Dieci agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri avvenuti la sera di lunedì 6 aprile al centro sportivo “Bruno... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Choc al match tra ragazzini: Arbitro colpito dai sassi lanciati da una mamma; Atp Madrid, Sinner fatica ma supera Bonzi. Alcaraz choc: salta il Roland Garros; Choc nei Playoff Allievi U17: maxi rissa tra pugni e ginocchiate, il Giudice Sportivo esclude le squadre dalla competizione (Video); Crans-Montana, famiglie tra choc e rabbia: Una decisione ripugnante. Choc al match tra ragazzini: Arbitro colpito dai sassi lanciati da una mammaIl giudice sportivo infligge al Resco Reggello una multa da 250 euro. Il dirigente accompagnatore: Il figlio è andato a fermarla, chiediamo scusa ... lanazione.it Donna trovata morta in via Umberto I, i passanti sotto choc lanciano l'allarme - facebook.com facebook La suora aggredita a Gerusalemme, sdegno per il video choc x.com