Spezia contestato dagli ultras lanciati sassi e fumogeni | feriti dieci poliziotti

La sera di lunedì 6 aprile, al centro sportivo “Bruno Ferdeghini”, si sono verificati scontri tra ultras e forze dell’ordine. Gli ultras della squadra locale hanno lanciato sassi e fumogeni, causando il ferimento di dieci agenti di polizia. La contestazione è arrivata dopo la sconfitta per 3-1 in trasferta contro una squadra avversaria. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle conseguenze o sulle eventuali misure adottate.

La Spezia, 7 aprile 2026 – Dieci agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri avvenuti la sera di lunedì 6 aprile al centro sportivo “Bruno Ferdeghini” durante la contestazione degli ultras dello Spazia alla squadra, reduce dalla sconfitta per 3-1 sul campo della Carrarese. Decine di ultras ad aspettare il pullman della squadra. Alcune decine di ultras – la questura parla di circa 50 persone – si sono radunate fuori dall’impianto dove ha sede il club per attendere l’arrivo del pullman che avrebbe riportato la squadra indietro dalla vicina città toscana. Lanciati fumogeni e sassi. Quando i calciatori e i dirigenti si trovavano ancora nel parcheggio è iniziato un fitto lancio di fumogeni e sassi al loro indirizzo accompagnato da cori di contestazione nei confronti della dirigenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spezia contestato dagli ultras, lanciati sassi e fumogeni: feriti dieci poliziotti 17 tifosi sotto accusa: sassi, transenne e poliziotti feritiUna vicenda giudiziaria apre un capitolo complesso nel panorama sportivo maceratese, dove diciassette tifosi sono stati sottoposti a procedimento... Fumogeni in campo, Trapani-Sorrento sospesa per protesta degli ultras alla societàMatch sospeso al 18’ per fumogeni e protesta degli ultras contro Antonini e Volume. Temi più discussi: NEWS - Spezia contestato dagli ultras, feriti dieci poliziotti; Reggiana, squadra contestata dopo il ko con il Pescara: Fracchiolla il più bersagliato; Reggiana battuta e contestata: preso di mira il ds Fracchiolla. Granata con un piede in Serie C. Spezia contestato dagli ultras: dieci poliziotti feriti durante gli scontri al centro sportivoIn settimana è prevista una riunione del Gos per valutare le misure da adottare in vista di Spezia-Mantova, in programma domenica 12 aprile alle 17.15 ... telenord.it Calcio: Spezia contestato dagli ultras, fumogeni lanciati dentro il centro sportivo(ANSA) - LA SPEZIA, 07 APR - Nottata di contestazione per lo Spezia dopo la sconfitta per 3-1 nel derby di Carrara. Un centinaio di tifosi ha atteso il pullman della squadra presso il centro sportivo ... tuttosport.com Gazzetta Della Spezia. . Il Comandante provinciale dei Carabinieri della Spezia racconta l'operazione che ha portato a smantellare una banda dedita ai furti in appartamento. - facebook.com facebook Sabato 6 giugno La Spezia Pride torna con corteo da Piazza Brin e Pride Village: un'edizione che mette al centro comunità, rivendicazioni e futuro. Programma e percorso: x.com